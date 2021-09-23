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Ученые прогнозируют, что угасание четвертой волны COVID-19 в Украине ожидается в конце 2021 года. Сейчас эта волна находится на стадии роста.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные исследования ученых КПИ и Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского.

Ученые спрогнозировали динамику развития новой, четвертой волны COVID-19 в Украине на 200 дней вперед. Прогнозирование показало, что эта волна находится на стадии роста, она может быть быстрой, но короче предыдущих. Ее пик предполагается на уровне 15-18 тыс. случаев заболевания в сутки. Угасание четвертой волны ожидается в конце 2021 года.

При анализе больших данных ученые выявили циклический характер течения четырех волн пандемического процесса COVID-19 на временном отрезке: январь 2020 - сентябрь 2021 года.

«Полученные результаты указывают на значительно более низкий уровень количества новых заболеваний и смертности на протяжении текущей четвертой волны пандемического процесса, по сравнению со второй и третьей волнами, в странах, характеризующихся высоким процентом вакцинированного населения», - говорится в сообщении.

Напомним, за сутки 22 сентября в Украине зафиксировано 7866 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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