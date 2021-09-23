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Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия выступает за исключение из его фракции депутата Людмилы Буймистер, которая не голосовала за закон об олигархах, сообщает «Украинская правда».

«Многие из моих депутатов сейчас подходят и говорят, что пани Буймистер надо исключать из фракции за такую «красную позицию». Я знаю, что госпожа Буймистер не против, чтобы ее исключали. Мы будем решать: мы будем ее мучить – и пусть она остается во фракции, или... Я думаю, что надо с ней общаться», – отметил он.

Арахамия подчеркнул, что Людмила Буймистер не против исключения, а фракция еще посмотрит.

«Я считаю, что с точки зрения партийной дисциплины надо включать. Но это будет решать 70% фракции на заседании. Возможно, сделаем это в Трускавце», – сказал Арахамия.

Он также считает, что если бы спикер Дмитрий Разумков был на заседании парламента 23 сентября и не поддержал бы антиолигархический законопроект №5599 во втором чтении, это стало бы точкой невозврата в его отношениях с фракцией «Слуга народа».

 
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