Народные депутаты от «Слуги народа» планируют встретиться с председателем парламента Дмитрием Разумковым, чтобы решить, «как жить дальше».

Как передает УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Будем ждать Разумкова, когда он выздоровеет, и будем встречаться», - заметил он.

По словам Арахамии, в парламенте произошло много событий для обсуждения.

«Потом будем садиться вместе с фракцией и с господином Разумковым, общаться, как будем жить дальше», - сказал председатель фракции «Слуга народа».

Он отметил, что пока Разумкова не пригласили на заседание фракции «СН», которая планируется в начале октября в Трускавце при участии представителей всех ветвей власти.

Напомним, первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко отмечает, что сейчас в отношениях между их фракцией и председателем Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым сложилась «сложная производственная ситуация».

Оппозиционные фракции не поддерживают идею о замене председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.