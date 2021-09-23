В четверг, 23 сентября, в Верховной Раде закон об олигархах в полном составе не поддержали фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность» и «Батькивщина».

Ни один депутат из этих трех фракций не проголосовал за принятие этого закона, сообщает УНИАН.

В «Слуге народа» «за» проголосовали 229 депутатов, в «Голосе» – 11, в группе «Партия «За будущее» – 18, а в группе «Довира» – 15.

Также закон поддержали шесть внефракционных депутатов.

В целом за принятие закона проголосовали 279 депутатов из 379, зарегистрированных в сессионном зале, против – 54, 27 воздержались, а еще 19 – не голосовали.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла президентский законопроект о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов) (№5599).