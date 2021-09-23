Сотрудники Службы безопасности Украины провели спецоперацию по задержанию четырех участников преступной группировки, которые запугивали, терроризировали и похищали жителей и гостей города Южный Одесской области, сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, в состав группы входили уроженцы одной из закавказских стран с криминальным прошлым. Они, создавая искусственные конфликтные ситуации, требовали из пострадавших большие суммы денег и имущества. Чтобы заставить «жертв» заплатить, фигуранты применяли психологическое давление и физическую расправу.

Как установила СБУ, злоумышленники готовили похищение местного жителя. Из-за угроз убийством они пытались «выбить» из потерпевшего земельный участок, рыночная стоимость которого составляет около 200 тыс. грн. Мужчины заставляли потерпевшего переоформить землю на них за якобы погашения несуществующего долга.

Сотрудники СБУ установили место пребывания всех участников группировки и задержали их. На момент спецоперации злоумышленники перевозили владельца земельного участка в багажнике автомобиля, к нему применяли пытки.

Сейчас следствием устанавливаются другие факты вымогательства «долгов».

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности других участников группировки.