Мэр Киева Виталий Кличко в начале заседания Киевсовета призвал депутатов поддержать назначение заместителем председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий экс-руководителя полиции Киева Андрея Крищенко. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе городского головы.

«Мы сегодня должны рассмотреть назначение заместителем председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Андрея Крищенко. Вы знаете Андрея Евгеньевича как патриота, настоящего бойца за Украину и профессионала. Он более пяти с половиной лет возглавлял столичную полицию – в непростое время и в непростых условиях. Убежден, такие опытные люди должны работать на благо нашего города и его общины», - сказал Кличко.

Он отметил, что Крищенко будет отвечать за вопросы муниципальной безопасности, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, территориальной обороны и взаимодействия с правоохранительными органами.

Как сообщал ForUm, в августе начальник полиции Киева Андрей Крищенко подал рапорт об отставке.

По данным ZN.UA, Кличко и Крищенко всегда работали добрососедски и взаимовыгодно. Кличко неоднократно говорил разным людям в своем окружении: «Таких бы как Крищенко да клонировать».