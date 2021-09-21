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По данным ZN.UA, во время сессии Киевсовета 23 сентября мэр столицы Виталий Кличко хочет назначить и утвердить своим заместителем Андрея Крищенко – бывшего главу киевской Нацполиции. Они всегда работали добрососедски и взаимовыгодно. Кличко неоднократно говорил разным людям в своем окружении: «Таких бы как Крищенко да клонировать».

Предложение городского головы Киева генерал Крищенко принял сразу. Однако его назначение не только усилит команду мэра опытным кадром, но и даст сигнал: экс-министр внутренних дел Арсен Аваков с Виталием Кличко. Ведь без благословления бывшего главы МВД Андрей Крищенко мог бы и не принять предложение опального мэра. Уж слишком тесно в восприятии Банковой сплетены имена Авакова и Крищенко.

Заместитель-силовик необходим Кличко в том числе для коммуникации с правоохранителями, которые за последнее время открыли ряд дел против команды мэра. При этом обыски периодически проходят не только в КГГА, но и на коммунальных предприятиях Киева.

Как сообщал ForUm, в августе начальник полиции Киева Андрей Крищенко подал рапорт об отставке
ForUm

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