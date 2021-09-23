Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент доработает проект государственного бюджета Украины на 2022 до результатов голосования. Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой», сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

«Увеличение прожиточного минимума на 200 гривен, как заложено в проекте бюджета сейчас, – это действительно мало. Я надеюсь, что до результатов голосования за бюджет мы сможем исправить эту ситуацию, насколько это будет возможно», - подчеркнул председатель парламента.

В то же время Разумков отметил, что показатели, заложенные в бюджете, должны соответствовать реальным экономическим параметрам.

«Мы можем проголосовать любую цифру, но под них надо иметь средства. Я сейчас совершенно не оправдываю Кабинет Министров Украины. Надо смотреть поступления, существующий дефицит на неиспользованные ресурсы, предусмотренные для тех или иных бюджетных программ. Мы должны исходить из тех реалий, которые есть сегодня», - сказал председатель парламента.

Напомним, 15 сентября Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.

21 сентября Верховная Рада по результатам представления приняла к рассмотрению правительственный проект государственного бюджета Украины на 2022 год.