Верховная Рада по результатам представления приняла к рассмотрению правительственный проект государственного бюджета Украины на 2022 год.

Как отметил глава парламентского комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов, регламент Верховной Рады не предусматривает сегодня голосования по итогам представления проекта госбюджета, фактически стартует подготовка указанного законопроекта к первому чтению, сообщает УНИАН.

Также он обратил внимание коллег по Верховной Раде, что они могут до 1 октября подать свои предложения относительно внесения изменений в документ.

Напомним, 15 сентября Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.