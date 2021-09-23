Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что не собирается подавать в отставку, несмотря на слухи, которые активно распространяют в Сети.

Об этом он заявил в интервью «Прямому».

По его словам, об отставке говорят давно, но сейчас больше, чем раньше.

«Если мы с вами говорим об «уйду в отставку» - я не планирую отставку. Я подавать в отставку не собираюсь. Если мы с вами говорим, может ли принять соответствующее решение Верховная Рада Украины – да, может. Для этого нужно 226 голосов, есть отдельная процедура: сбор подписей, 150 подписей, далее подготовка, отчет и голосования в стенах Верховной Рады Украины. Я к этому готов. Я об этом говорил давно: если будет желание народных депутатов сменить председателя Верховной Рады - это их право, это право Верховной Рады. Я точно всегда следовал закону, так и в этом случае я буду это делать», - сказал спикер.

Напомним, первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко отмечает, что сейчас в отношениях между их фракцией и председателем Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым сложилась «сложная производственная ситуация».

Оппозиционные фракции не поддерживают идею о замене председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.