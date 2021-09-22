Венецианская комиссия примет заключение по законопроекту №5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» на своем заседании в декабре.

Об этом говорится в письме председателя комиссии Джанни Букиккио на имя председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, которое обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко.

«Венецианская комиссия подготовит свое заключение (по законопроекту № 5599 – ред.) для принятия на своей 129 пленарной сессии 15-16 декабря 2021», - говорится в письме.

Как сообщал ForUm, 2 июня президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный проект закона »О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» (№ 5599).

1 июля Верховная Рада приняла за основу проект закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)».

Законопроект президента предусматривает, что олигархов будут определять по четырем критериям. Решение о признании лица олигархом, согласно документу, принимается Советом национальной безопасности и обороны.

20 сентября на Согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов парламента приняли решение о рассмотрении на текущей неделе законопроекта об олигархах (№5599) и законопроекта о наполнении госбюджета (№5600). Председатель ВР Дмитрий Разумков отметил, что нет никаких оснований для рассмотрения данных законопроектов, потому что не готовы к ним и нет выводов Главного научно-экспертного управления ВР. Поэтому, по его словам, такое рассмотрение будет проводиться вопреки Регламенту.

Это обращение поддержали 4 оппозиционные фракции парламента. 10 сентября спикер Дмитрий Разумков направил проект закона на рассмотрение Венецианской комиссии.

В Верховной Раде планируют рассмотреть законопроект о деолигархизации во втором чтении 23 сентября.