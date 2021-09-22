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В Киеве за минувшие сутки обнаружили 465 больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«465 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за  сутки в столице. Три человека умерли. Всего за период пандемии в Киеве 5345 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 231 117», - сообщил Кличко.

Заболели 266 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 147 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет. А также 18 девочек от 3 до 17 лет и 25 мальчиков от 2 месяцев до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 81 больного коронавирусом и 70 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели прошедшие за сутки 138 человек. В общем коронавирус преодолели 219 528 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 72, в Днепровском - 71 и в Святошинском районе - 62 случая», - отметил Кличко.

Напомним, за сутки 21 сентября в Украине зафиксировано 6754 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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