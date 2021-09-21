В Нидерландах в судебном комплексе «Схипхол», где проходят слушания по делу МН17, голландец Йос Джаноттен, который потерял в авиакатастрофе дочь, обратился к российскому президенту Владимиру Путину с призывом взять ответственность за трагедию.

Об этом сообщает Укринформ.

«Я не понимаю, как в России могут работать целые группы людей, чтобы скрыть это страшное преступление. В частности, такие люди, как Путин и Лавров. Я хотел бы спросить у Путина, помнит ли он, что большая часть «Курска» была поднята нидерландцами, как после разговора с родственниками подводников согласился, чтобы нидерландские компании подняли тела членов экипажа «Курска». Понимает ли он, что родственники МН17 также ищут правды. Пусть Путин скажет, что это была ошибка, пусть скажет что-то и перестанет отрицать очевидное», - призвал он во время своего выступления в суде.

Голландец рассказал, что его дочь Лика погибла в возрасте 26 лет вместе со своим возлюбленным.

«Я пришел с работы и увидел новость о трагедии. Мы видели новость, как эти нелюди с мишкой в ​​одной руке и оружием в другой говорили. Нелюди... Я только успокаивал себя, что Лика и Эрик не почувствовали того, что с ними произошло... Нашли часть тела Лики. Она была очень обгорелая, настолько, что не была похожа на человеческое тело. Нам посоветовали не смотреть, и мы не делали этого. Нам до сих пор не верится, что она лежит в том гробу. Потом были идентифицированы кость, череп, и мы похоронили ее еще раз, еще один маленький гроб», - рассказал отец погибшей.

Он также отметил, что после трагедии боится провожать в отпуск свою вторую дочь и ее семью.

Также он отметил, что вместе с другими родственниками погибших делает все, чтобы о трагедии МН17 помнили.

Сегодня слово в суде было предоставлено 11 родственникам погибших рейса МН17.

Следующее судебное заседание состоится 23 сентября в 10:00 по местному времени.

Напомним, национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала на допрос четырех подозреваемых по делу МН17. Речь идет о россиянах Стрелкове, Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и украинце Леониде Харченко.

24 мая 2018 участники совместной следственной группы сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.