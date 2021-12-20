В Нидерландах суд отклонил ходатайство адвокатов одного из четырех обвиняемых подполковника ГРУ Олега Пулатова о предоставлении всей информации о свидетеле S45.

Об этом сообщает Укринформ.

«Требование защиты о предоставлении всей имеющейся информации и документов о свидетеле S45 отклонено», - сказал председательствующий судья Хендрик Стейнгаюс.

В ходе судебного заседания 8 декабря защита россиянина Олега Пулатова заявила, что никаких документов о свидетеле S45 нет в материалах дела и прокуроры должны предоставить всю информацию. Адвокат Пулатова Сабина тен Дуссхате потребовала от суда, чтобы тот обязал прокуратуру приобщить документы о S45 к материалам дела. Обвинение же просило суд не раскрывать данные об этом свидетеле.

В Нидерландах сегодня в 10:00 по местному времени началось очередное заседание суда по делу МН17. Прокуратура начала представление обвинительного акта. Согласно предварительному графику, судебные заседания должны состояться 20, 21 и 22 декабря.

Пассажирский Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу на временно оккупированной части Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

19 июня 2019 года следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которых считают причастными к транспортировке и боевому применению ЗРК «Бук». Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбития самолета полковник ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергей Дубинский, подполковник ГРУ Олег Пулатов (все – граждане РФ ), гражданин Украины Леонид Харченко, воевавший на стороне «ДНР».

Окружной суд Гааги в марте 2020 года начал рассмотрение дела о катастрофе самолета рейса МН17.