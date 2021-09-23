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Мир не успевает разобрать все, что на него свалилось, считает президент Украины Владимир Зеленский.

«ООН поднимает очень важные темы и не успевает их решить, потому что появляются новые важные темы. Каждый раз мы будто выбираем себе «глобальное бедствие года». О котором спустя год мало кто вспомнит, потому что будет новое. Каждую Ассамблею мир складывает их в большой рюкзак угрозы, который тянет годами и который уже максимально заполнен. Если заглянем еще глубже - в нем голод, бедность, грамотность, питьевая вода, чистый воздух, оккупация. Чтобы решить это, нам не хватает времени. А главное - нам не хватает смелости. Потому что мы действуем не как лидеры, а как политики», - сказал он в выступлении на 76-й сессии Генассамблеи ООН.

«Мы не обещали побороть голод. Мы сказали, что приложим все усилия для преодоления. Мы не обещали, что преодолеем изменение климата. Мы обещали активизировать наше взаимодействие для преодоления изменения климата. Если посчитать, на эти «мы решительно настроены», «мы подтвердили общую заинтересованность в преодолении», «мы договорились существенно усилить сотрудничество» - сколько мы потратили времени, бумаги, энергии? Хотим оживить ООН? Давайте говорить друг с другом просто, давайте говорить четко, конкретно, а главное - честно, откровенно. Тогда мы перестанем называть Генассамблею ООН «дебатами». Это не дебаты. Потому дебаты - это живой диалог. Это активный спор разных сторон. Это возможность поставить прямые, откровенные вопросы. Например, выдача сотням тысяч украинцев на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства. Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву? Более того, РФ сама об этом официально заявляет. И заставляет наших граждан Украины принимать участие в выборах в российский парламент», - подчеркнул Зеленский.

«И сегодня ООН - как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог сделать. Он считает себя обузой, слабым, слабым, ненужным стариком, жизнь которого прошла даром», - добавил президент Украины.
ForUm

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