Держдеп США відкликав візи палестинських посадовців перед Генасамблеєю ООН

США відкликали візи для представників Організації визволення Палестини та Палестинської адміністрації напередодні чергової сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Про це повідомляє Державний департамент США.

У зовнішньополітичному відомстві пояснили, що таке рішення ухвалено відповідно до американського законодавства, оскільки обидві палестинські структури «не виконують своїх зобов’язань і підривають перспективи миру».

Водночас у Вашингтоні підкреслили, що США залишаються відкритими до відновлення взаємодії, якщо палестинська сторона «виконає свої зобов’язання та продемонструє конкретні кроки для повернення на конструктивний шлях» до мирного співіснування з Ізраїлем.

ForUA нагадує, 80-та сесія Генеральної Асамблеї ООН відкривається у Нью-Йорку 9 вересня 2025 року.

Тиждень високого рівня Генасамблеї, коли у штаб-квартиру приїздять лідери та високопосадовці багатьох держав світу, триватиме з 23 до 29 вересня.

 Автор: Сергій Ваха

візиПалестинаГенассамблея ООНДерждеп США
