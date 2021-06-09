Киевская городская государственная администрация требует снять с рассмотрения Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики законопроекты № 4561 и № 4562, разработанные Министерством культуры и информационной политики, поскольку эти проекты законов направлены на то, чтобы сделать невозможным защиту и сохранение объектов культурного наследия как в Киеве, так и в других городах Украины. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Во-первых, законопроект № 4561 по тексту полностью совпадает с проектом, предложенным Минкультуры в прошлом году, на который получено замечания Министерства цифровой трансформации, Минфинансов, Министерства развития общин и территорий, Государственной регуляторной службы Украины, Ассоциации городов Украины, Киевской городской государственной администрации, НАПК. Другая часть положений, которые получили отрицательные заключения, зафиксированы и в законопроекте № 4562. Несмотря на эти выводы, комитет регистрирует законопроекты с теми же положениями, без учета замечаний.

Во-вторых, из действующего закона после внесения предложенных изменений исключается статья 30 «Запрет деятельности, создающей угрозу памятникам». Таким образом, органы охраны культурного наследия лишаются возможности выдавать предписания юридическим и физическим лицам с требованиями сохранения и охраны памятников.

Также из полномочий органов охраны культурного наследия исключено наложение штрафных санкций за нарушение законодательства в сфере охраны культурного наследия. То есть, если владелец памятника не придерживается законодательства, проводит работы, не соответствующие проекту реставрации, осуществляет несанкционированные работы, местные органы охраны культурного наследия не смогут остановить эти работы предписанием и не смогут наложить штраф на нарушителя.

Предложенные изменения также не определяют четкого механизма выкупа объектов недвижимого культурного наследия в их владельцев, в случае нарушения законодательства об охране культурного наследия, в собственность государства и общин.

Также Минкультуры предлагает уменьшить финансовые санкции и, более того, не планирует приравнивать ответственность за разрушение вновь выявленных объектов культурного наследия и памятников. Поэтому, если сегодня действующим законодательством предусмотрены штрафы за несоблюдение требований по защите, сохранению, содержанию, использованию, реставрации, реабилитации памятников, в том числе требований, предусмотренных охранными договорами, умышленное доведение их до состояния разрушения - в размере от 17 тыс. грн до 170 тыс. грн грн, то законопроектом Минкультуры № 4562 предусматривается за такие же нарушения штраф в размере всего 20,4 тыс. грн.

Департамент охраны культурного наследия КГГА письменно направил в Минкультуры указанные замечания. Однако их не учли.

Ассоциация городов Украины также обнародовала свои замечания, которые так и не были учтены Минкультом.

При этом, еще в 2018 году в первом чтении был принят законопроект № 8202 (новый регистрационный номер 0895), разработанный Департаментом охраны культурного наследия КГГА, который был внесен на рассмотрение профильного комитета Верховной Рады перед вторым чтением, но Минкультуры его снял с повестки дня и с осени 2019 не имеет никаких сдвигов.