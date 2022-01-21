В 2021 году из перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны, было исключено 55 человек, сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины на запрос агентства Интерфакс-Украина.

Согласно ответу, в 2021 году по представлению Службы безопасности Украины в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, было внесено 103 человека, за этот же период из него исключено 55 человек.

В частности, в июне прошлого года на основании обращения СБУ, Минкультуры признало свой указ от 22 июня 2021 года № 446 «Об обновлении Перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращения Службы безопасности Украины и его обнародовании на официальном веб-сайте» утратившим силу, а Филипп Киркоров исключен из перечня.

Также на основании обращения СБУ в ноябре 2021 года Минкультуры признало утратившими силу приказы №812 и №846 от 19 октября и 1 ноября, в связи с чем из перечня исключили участников российского фильма «Солнцепек».

Перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, составляет Минкультуры на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

На данный момент в этом перечне 208 человек.