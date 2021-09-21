В Кремле заявили, что решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), признавшего российское государство ответственным за убийство экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, является голословным, поскольку суд не может обладать всей информацией по этому делу.

«Вряд ли ЕСПЧ обладает какими-то полномочиями, технологическими возможностями обладать информацией на этот счет», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать решение Страсбургского суда по делу Литвиненко, передает Интерфакс.

Он отметил при этом: «Вы знаете, что до сих пор нет никаких результатов этого расследования, поэтому делать такие утверждения, как минимум, голословно».

На вопрос, готовы ли в Кремле согласиться с вердиктом ЕСПЧ, пресс-секретарь Путина ответил: «Мы не готовы прислушиваться к таким решениям».

Ранее во вторник стало известно, что ЕСПЧ признал РФ ответственной за смерть Литвиненко в Великобритании, и постановил, что российская сторона должна выплатить его вдове Марине Литвиненко 100 тыс. евро в качестве компенсации.

«Суд учел отказ властей РФ передать документы, касающегося российского внутреннего расследования, и неспособности опровергнуть версию о причастности государства к делу», - говорилось в пресс-релизе ЕСПЧ, распространенном 21 сентября.

Российский судья ЕСПЧ Дмитрий Дедов не поддержал выводы суда по делу Литвиненко.