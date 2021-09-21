СБУ во время проведения контрдиверсионных учений в Донецкой области выявила реальный схрон с боевыми средствами поражения. Из тайника правоохранители изъяли противотанковые мины и взрывчатку с электродетонатором, сообщил пресс-центр ведомства.

Тайник был оборудован в лесопосадке вблизи магистральных путей железнодорожной станции «Дружковка».

По оперативным данным, схрон оборудовали участники незаконных вооруженных формирований «ДНР» для совершения диверсий на территории региона.

При осмотре тайника правоохранители среди прочего обнаружили:

8 противотанковых реактивных гранат;

0,5 кг тротила и пластида;

3 противотанковые мины с временными взрывателями;

9 гранат Ф-1, РГД-5 и РКГ-3;

зажигательную мину-гранату;

2 стартовые заряды к противотанковой гранате;

кумулятивный заряд;

более 1,5 тыс патронов различного калибра;

дымовую шашку.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ней.

Мероприятия по выявлению и обезвреживанию средств поражения проводили сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях во взаимодействии с подразделениями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.