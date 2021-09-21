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Служба безопасности Украины разоблачила на Буковине преступную группу, которая наладила противоправный механизм изготовления и сбыта поддельных документов, необходимых для беспрепятственного пересечения границы в условиях COVID-19.

По данным СБУ, ее организовали трое черновчан весной этого года. Для нужд своего «бизнеса» даже арендовали офис. «Клиентов» искали через перевозчиков.

Дельцы подделывали справки об отсутствии коронавирусной инфекции SARS-CoV-2; свидетельства о вакцинации международного образца и даже договора с иностранными работодателями (в условиях жесткого локдауна некоторые страны «закрылись» для туристов, но оставались доступными для иностранцев, которые там работают).

Для неграждан Украины злоумышленники также имели набор «услуг»: изготавливали результаты ПЦР-тестов, якобы сделанных за рубежом, страховые полисы. Все делалось в сжатые сроки и без посещения медицинских учреждений.

По данным следствия, стоимость «услуг» составляла от 200 грн за поддельную справку о результатах ПЦР-теста до 3 тыс. грн за полный пакет документов, необходимых для выезда украинского гражданина за границу. «Пакет» для иностранца злоумышленники оценили в тысячу гривен.

Такая противоправная деятельность приносила до полмиллиона гривен чистого дохода в месяц.

В ходе обысков, проведенных в офисном помещении и по адресам регистрации, постоянного места проживания и временного пребывания участников схемы, правоохранители изъяли:

  • специальное оборудование для изготовления и подделки документов и компьютеры с доказательствами противоправной деятельности;
  • поддельные штампы и печати украинских и иностранных компаний и коммунальных учреждений здравоохранения Черновицкой и других областей;
  • готовые бланки и оборудование для нанесения голограмм.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Сейчас решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении.

Разоблачение противоправной деятельности происходило совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством Черновицкой областной прокуратуры.
ForUm

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