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По предварительной информации, причиной смерти 19-летнего парня после вакцинации от COVID-19 может быть сердечно-легочная недостаточность, отек легких, острая коронарная недостаточность, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Бригада экстренной медицинской помощи зафиксировала смерть 13 сентября около 21:00 в городе Буча.

«По результатам экспертизы установлена предварительная причина смерти - сердечно-легочная недостаточность, отек легких, острая коронарная недостаточность. Есть основания для обязательного проведения дополнительных исследований, с этой целью изъято материал для дальнейшей гистологической и токсикологической экспертизы», - говорится в сообщении.

Окончательная причина смерти будет установлена ​​после получения результатов лабораторных исследований материалов ориентировочно в месячный срок.

По информации департамента здравоохранения Киевской области, 13 сентября в 15:05 парень получил прививку против COVID-19 вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech. С этого же флакона привито еще 5 человек, все они чувствуют себя хорошо. В течение 30 минут медицинского наблюдения после вакцинации у парня жалоб на самочувствие не было.

Сейчас этот случай рассматривает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации/туберкулинодиагностики Департамента здравоохранения Киевской области.

Государственный экспертный центр МЗ будет расследовать такие случаи в соответствии с украинским законодательством и международными нормами организации фармаконадзора за неблагоприятными событиями после иммунизации.

По состоянию на 20 сентября с начала кампании вакцинации населения от COVID-19 проведено 11456848 прививок. Вакцинировано 6304016 человек, из них получили первую дозу - 6304014 человек завершили вакцинацию (получили две дозы) - 5152834 человека (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом). Именно вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech осуществлено 4119749 прививок.

С начала прививочной кампании Государственный экспертный центр Минздрава Украины получил 95 сообщений о серьезных неблагоприятных событиях после иммунизации (летальные случаи).

77 протоколов расследований региональных групп оперативного реагирования ДЭЦ Украины уже получил. Во всех установлено, что это были случайные события, которые совпали по времени с проведенной прививкой. Причинно-следственная связь с проведенной иммунизацией отсутствует.

По остальным сообщениям (18) продолжается расследование в соответствии со сроками определенных законодательством.

Владимир Сало был уроженцем Добросина Львовской области. В 2019 году вступил в Украинский гуманитарный институт (Буча Киевской области) на специальность «Филология».
ForUm

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