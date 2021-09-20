также в разделеМир
Польша обвинила Беларусь в свозе мигрантов к границе 10
В Беларуси россиянке дали полтора года колонии за твит о Лукашенко 17
В РФ парень открыл стрельбу в университете, погибли 5 человек 80
В Чехии начали предлагать третью дозу COVID-вакцины 12
В Ирландии вакцинировали 90% взрослого населения 15
Количество случаев коронавируса в мире превысило 229,2 миллиона 9
На границе Польши и Беларуси нашли тела трех человек 25
Только одна страна приняла необходимые меры для предотвращения глобального потепления 50
Франция отменила саммит министров обороны с Великобританией 20
Британия выступила с защитой AUKUS 54
Байден и Макрон запланировали телефонный разговор на фоне скандала с подлодками 31
Американского миллионера признали виновным в убийстве после выхода фильма 48
Боксер Мэнни Пакьяо стал кандидатом в президенты Филиппин 11
В Индонезии убили лидера террористической сети, связанной с ИГИЛ 11
Врачи сообщили о вспышке малоизвестного вируса среди детей 30
ЮНЕСКО обратилась к талибам из-за женщин 130
Совет Европы призывает Россию освободить Навального 24
Новый мэр Йоханнесбурга погиб в ДТП 24

Около 5000 жителей острова Пальма, входящего в архипелаг Канарских островов, вынуждены были покинуть свои дома. На острове продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха, сообщает ВВС.

Извержение вулкана произошло в воскресенье, а в понедельник уничтожающий все на своем пути поток лавы добрался до домов. По словам представителей местных властей, уничтожено около ста зданий.

Накануне на Пальму вылетел премьер-министр Испании Педро Санчес. Он заверил СМИ, что власти пресекают возникновение пожаров. В операции участвуют военные и гражданская гвардия Испании.

«Лава не оставляет ничего на своем пути», - сказал журналистам мэр городка Эль-Пасо Серхио Родригес. По его словам, местные жители еще не скоро смогут вернуться в свои дома.

Сообщений о погибших нет. Указом правительства эвакуированы четыре небольших поселения. В безопасных районах для бежавших от стихии оборудованы места временного размещения.

По словам президента Канарских островов Анхеля Виктора Торреса, дальнейших эвакуаций скорее всего не потребуется.

В воскресенье полеты на остров прекратила местная авиакомпания Binter, но испанское агентство гражданской авиации подчеркивает, что воздушное пространство над островом не закрыто.

Также с острова эвакуировали около 500 туристов, но испанский министр туризма Рейес Марото призвала людей не покидать остров.

«Остров открыт. Если затронут ваш отель, мы подберем вам новый. Воспользуйтесь возможностью насладиться природой», - сказала она.

Остров Пальма – вулканического происхождения, по его центральной части проходит гряда вулканов. Последний раз масштабное извержение произошло здесь в 1971 году, когда проснулся вулкан Тенегия.

Местные жители говорят, что по-прежнему время от времени чувствуют вибрации почвы, а порой вулкан издает громкий звук. «Будто 20 истребителей взлетели одновременно», - описывает его гид Джонас Перес.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1520 грн.
11
Теги