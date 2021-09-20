Около 5000 жителей острова Пальма, входящего в архипелаг Канарских островов, вынуждены были покинуть свои дома. На острове продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха, сообщает ВВС.

Извержение вулкана произошло в воскресенье, а в понедельник уничтожающий все на своем пути поток лавы добрался до домов. По словам представителей местных властей, уничтожено около ста зданий.

Накануне на Пальму вылетел премьер-министр Испании Педро Санчес. Он заверил СМИ, что власти пресекают возникновение пожаров. В операции участвуют военные и гражданская гвардия Испании.

«Лава не оставляет ничего на своем пути», - сказал журналистам мэр городка Эль-Пасо Серхио Родригес. По его словам, местные жители еще не скоро смогут вернуться в свои дома.

Сообщений о погибших нет. Указом правительства эвакуированы четыре небольших поселения. В безопасных районах для бежавших от стихии оборудованы места временного размещения.

По словам президента Канарских островов Анхеля Виктора Торреса, дальнейших эвакуаций скорее всего не потребуется.

В воскресенье полеты на остров прекратила местная авиакомпания Binter, но испанское агентство гражданской авиации подчеркивает, что воздушное пространство над островом не закрыто.

Также с острова эвакуировали около 500 туристов, но испанский министр туризма Рейес Марото призвала людей не покидать остров.

«Остров открыт. Если затронут ваш отель, мы подберем вам новый. Воспользуйтесь возможностью насладиться природой», - сказала она.

Остров Пальма – вулканического происхождения, по его центральной части проходит гряда вулканов. Последний раз масштабное извержение произошло здесь в 1971 году, когда проснулся вулкан Тенегия.

Местные жители говорят, что по-прежнему время от времени чувствуют вибрации почвы, а порой вулкан издает громкий звук. «Будто 20 истребителей взлетели одновременно», - описывает его гид Джонас Перес.