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Число погибших в результате извержения вулкана Семеру на индонезийском острове Ява возросло до 15, еще 27 человек считаются пропавшими без вести.

Спасательные работы возобновились 6 декабря после задержек, вызванных плохими погодными условиями, в том числе тлеющим мусором и грязью, вызванной сильными дождями, пишет Радио Свобода.

Спасатели извлекли из-под завалов тело 13-летнего мальчика после того, как погода прояснилась. По меньшей мере, 56 человек госпитализированы, в основном с ожогами.

Вулкан извергся 4 декабря, подняв на 15 тысяч метров в воздух гигантский шлейф пепла и горящего газа.

Несколько соседних сел были покрыты пеплом, а около трех тысяч домов были повреждены, также повреждены школы, дороги и мосты.

Семеру – один из более 120 действующих вулканов в Индонезии, архипелага, расположенного вдоль Тихоокеанского огненного круга.

Последнее извержение Семеру произошло в январе, но тогда жертв не было.
ForUm

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