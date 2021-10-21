На острове Пальма (Канарский архипелаг, Испания) продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха.

В последние дни ученые с помощью спутникового мониторинга обнаружили перемещения по территории Европы воздушных масс с повышенным уровнем концентрации диоксида серы SO2 (который выделяется при вулканических извержениях), сообщает Украинский Гидрометцентр.

В настоящее время эти воздушные массы уже достигли территории Украины. Но, как отмечают ученые, волноваться все же не стоит. Ведь превышение концентраций SO2 наблюдается не в приземном слое атмосферы, а на значительных высотах - 10-15 км.

«Соответственно, на воздух, которым мы с вами дышим - это не влияет значительным образом», - пояснили в ведомстве.

В случае выпадения осадков - образуется слабокислый дождь, который опять же, по словам ученых, не представляет существенной опасности для окружающей среды. К тому же, синоптическая ситуация в Украине сейчас является динамической - воздушные массы довольно быстро перемещаться по территории нашей страны в ближайшие дни. И по прогнозам, в течение следующих суток масса воздуха, содержащего превышенные концентрации SO2, уже практически полностью покинет территорию Украины, отходя в восточном направлении.