В результате извержения подводного вулкана в Тихом океане волны цунами накрыли государство-архипелаг Тонга. Об угрозе цунами предупреждают и другие островные страны.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Reuters.

Извержение подводного вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай, расположенного в 65 км от столицы Тонга, произошло в 04:10 по Гринвичу (6:10 по киевскому времени). Японский метеорологический спутник даже зафиксировал извержение вулкана.

Breaking: A tsunami warning is in effect for the island of Tonga after a volcanic eruption. A video shows a possible tsunami wave hitting the island. pic.twitter.com/rCarK7ShD8 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) January 15, 2022

После этого жителей островов возле вулкана предупредили об угрозе цунами. Тихоокеанский центр предупреждения цунами зафиксировал волны высотой 83 см возле Нукуалофа (столица Тонга) и волны 60 см возле Паго-Паго (Американское Самоа).

Как пишет BBC, до Тонга также добрались шлейфы газа, дыма и пепла. Одна из местных житель острова рассказала журналистам, что ее младший брат сравнил извержение вулкана с взрывом бомб.

В соцсетях публикуют видео, как вода подтапливает дома и дороги.

В Фиджи также объявили предупреждение о цунами, людей призывают избегать прибрежных территорий из-за сильных волн.

В Новой Зеландии, в 2 300 км от вулкана, и в Австралии предупреждают людей о возможных сильных волнах.