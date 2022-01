В результате извержения подводного вулкана в Тихом океане волны цунами накрыли государство-архипелаг Тонга. Об угрозе цунами предупреждают и другие островные страны.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Reuters.

Извержение подводного вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай, расположенного в 65 км от столицы Тонга, произошло в 04:10 по Гринвичу (6:10 по киевскому времени). Японский метеорологический спутник даже зафиксировал извержение вулкана.

Breaking: A tsunami warning is in effect for the island of Tonga after a volcanic eruption. A video shows a possible tsunami wave hitting the island. pic.twitter.com/rCarK7ShD8