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В результате извержения подводного вулкана в Тихом океане волны цунами накрыли государство-архипелаг Тонга. Об угрозе цунами предупреждают и другие островные страны.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Reuters.

Извержение подводного вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай, расположенного в 65 км от столицы Тонга, произошло в 04:10 по Гринвичу (6:10 по киевскому времени). Японский метеорологический спутник даже зафиксировал извержение вулкана.

 

 

После этого жителей островов возле вулкана предупредили об угрозе цунами. Тихоокеанский центр предупреждения цунами зафиксировал волны высотой 83 см возле Нукуалофа (столица Тонга) и волны 60 см возле Паго-Паго (Американское Самоа).

Как пишет BBC, до Тонга также добрались шлейфы газа, дыма и пепла. Одна из местных житель острова рассказала журналистам, что ее младший брат сравнил извержение вулкана с взрывом бомб.

В соцсетях публикуют видео, как вода подтапливает дома и дороги.

В Фиджи также объявили предупреждение о цунами, людей призывают избегать прибрежных территорий из-за сильных волн.

В Новой Зеландии, в 2 300 км от вулкана, и в Австралии предупреждают людей о возможных сильных волнах.
ForUm

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