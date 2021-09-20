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Служба безопасности Украины в партнерстве с Центром стратегических коммуникаций «Стратком Украина», начинает информационную кампанию «Имеешь информацию об опасности - звони в СБУ».

Ее главная задача – донести до граждан информацию о «горячей линии» СБУ 0-800-501-482, на которую можно обращаться в случаях, когда имеются данные о возможной угрозе нацбезопасности Украины, сообщил пресс-центр ведомства.

Информация, полученная по телефону доверия СБУ, является конфиденциальной и будет тщательно проверена.

Главная цель кампании – борьба с сепаратизмом, вербовкой граждан Украины со стороны иностранных спецслужб, а также противодействие распространению фейков, дезинформации и пропаганды страны-агрессора.

Кампания продлится три месяца и будет проходить в тех областях Украины, которые, кроме зоны проведения ООС, представляющих повышенный интерес для иностранных спецслужб. Это Сумская, Черниговская, Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Николаевская, Запорожская и Херсонская области.

Информационная кампания по противодействию проявлениям гибридной агрессии со стороны РФ является первым совместным проектом Центра стратегических коммуникаций и Службы безопасности Украины. Центр с 2015 года поддерживает украинские оборонные и безопасность государственные органы в реформировании коммуникационных практик и развитии их потенциала в стратегических коммуникациях.

Проект финансируется правительством США в рамках сотрудничества со Службой безопасности Украины. За его реализацию будет отвечать Центр стратегических коммуникаций «Стратком Украины», с которым СБУ подписала Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании.

 
ForUm

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