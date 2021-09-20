На базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного под общим руководством командующего Сухопутных войск Украины генерал-полковника Александра Сирского начались многонациональные украинско-американские военные учения «Репид Трайдент - 2021». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Ритуал открытия учений традиционно начался с осмотра подразделений стран-участниц, который провели: с украинской стороны - бригадный генерал Владислав Клочков, с американской - полковник Майкл Хэнсон.

«Убежден, что эти учения – это не только очередной этап совершенствования военного мастерства. Они являются важным шагом на пути к евроинтеграции Украины. Ведь усилятся оперативные возможности наших войск, улучшится уровень совместимости между подразделениями и штабами Вооруженных сил Украины, США и партнеров НАТО. Со своей стороны украинские военные, восьмой год подряд сдерживают российскую агрессию, поделятся с международными коллегами уникальным боевым опытом, приобретенным в боях на Донбассе. Спасибо всем участникам учений и международным партнерам за помощь для усиления боеспособности украинской армии! Верю, что эти учения помогут каждому из вас усовершенствовать умения и навыки, стать еще лучше и сильнее», - отметил руководитель учений «Репид Трайдент - 2021» бригадный генерал Владислав Клочков.

В едином строю участников нынешних учений бок о бок стоят воины пятнадцати стран мира. Кроме стран-организаторов Украины и Соединенных Штатов Америки, в учениях принимают участие военнослужащие Болгарии, Канады, Грузии, Федеративной Республики Германии, Итальянской Республики, Иорданского Хашимитского Королевства, Литовской Республики, Республики Молдова, Исламской Республики Пакистан, Республики Польша, Румынии, Турции и Великобритании.

Кроме того, в учениях «Репид Трайдент - 2021» примет участие личный состав Литовско-польско-украинском бригады.

Украинско-американские военные учения «Репид Трайдент - 2021» продлятся с 20 сентября по 1 октября 2021 года. В них примут участие около 6000 военнослужащих.