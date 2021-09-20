также в разделеОбщество
В Беларуси украинца приговорили к 3 годам за участие в протестах
На Депропетровщине фермеры держали в трудовом рабстве 60 человек 5
Убил, потому что любил: Убийцу 19-летней львовскoй стyдeнтки признали невменяемым 6
Украина на 90% готова к старту отопительного сезона 10
СБУ заблокировала масштабный вывоз древесины за границу 12
Наев: РФ может в любой момент перейти к боевым действиям на юге Украины 10
В Крыму объявили результаты голосования на выборах в Госдуму 17
ВСК перенесла заседание посреди выступления Бурбы по делу вагнеровцев 25
Бывшего украинского военного арестовали за помощь оккупантам в захвате Крыма 19
Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 декабря 9
Поезда из Черновцов пустили в объезд из-за провала в районе карстовых пещер 26
В Украине ожидается первый снег 132
В Украине усилят карантин с 22 сентября 111
Минздрав: 98% госпитализированных с COVID-19 не были вакцинированы 16
СБУ задержала на Луганщине бывшего боевика 11
Задержан экс-чиновник МВД, подозреваемый в причастности к убийствам на Майдане 22
В Украине начали действовать новые карантинные нормы 1523
В Украине зафиксировано 2265 новых случаев COVID-19 46

На базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного под общим руководством командующего Сухопутных войск Украины генерал-полковника Александра Сирского начались многонациональные украинско-американские военные учения «Репид Трайдент - 2021». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Ритуал открытия учений традиционно начался с осмотра подразделений стран-участниц, который провели: с украинской стороны - бригадный генерал Владислав Клочков, с американской - полковник Майкл Хэнсон.

«Убежден, что эти учения – это не только очередной этап совершенствования военного мастерства. Они являются важным шагом на пути к евроинтеграции Украины. Ведь усилятся оперативные возможности наших войск, улучшится уровень совместимости между подразделениями и штабами Вооруженных сил Украины, США и партнеров НАТО. Со своей стороны украинские военные, восьмой год подряд сдерживают российскую агрессию, поделятся с международными коллегами уникальным боевым опытом, приобретенным в боях на Донбассе. Спасибо всем участникам учений и международным партнерам за помощь для усиления боеспособности украинской армии! Верю, что эти учения помогут каждому из вас усовершенствовать умения и навыки, стать еще лучше и сильнее», - отметил руководитель учений «Репид Трайдент - 2021» бригадный генерал Владислав Клочков.

В едином строю участников нынешних учений бок о бок стоят воины пятнадцати стран мира. Кроме стран-организаторов Украины и Соединенных Штатов Америки, в учениях принимают участие военнослужащие Болгарии, Канады, Грузии, Федеративной Республики Германии, Итальянской Республики, Иорданского Хашимитского Королевства, Литовской Республики, Республики Молдова, Исламской Республики Пакистан, Республики Польша, Румынии, Турции и Великобритании.

Кроме того, в учениях «Репид Трайдент - 2021» примет участие личный состав Литовско-польско-украинском бригады.

Украинско-американские военные учения «Репид Трайдент - 2021» продлятся с 20 сентября по 1 октября 2021 года. В них примут участие около 6000 военнослужащих.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги