Российская армия начинает неделю масштабных батальонных тактических учений на Юге России, а также во временно оккупированном Крыму, Северной Осетии, Абхазии и в Армении.

Как передает Укринформ, об этом сообщила в воскресенье пресс-служба ЮВО РФ.

«Этап двусторонних батальонных тактических и специальных учений будет проведен в период с 9 августа по 15 сентября с.г. Кроме того, в едином тактическом замысле будут задействованы силы армейской, военно-транспортной, штурмовой и оперативно-тактической авиации, а также части и соединения, включая корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии», - говорится в сообщении.

Учения пройдут на 20 общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Северной Осетии, Чечне, на российских военных базах в Армении, а также во временно оккупированном Крыму, Абхазии и Южной Осетии.

Отмечается, что в рамках учений мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений ЮВО выполнят учебно-боевые задачи специалисты всех родов войск.

Будут задействованы силы армейской, военно-транспортной, штурмовой и оперативно-тактической авиации, а также части и соединения, включая корабли ЧФ и КФЛ.