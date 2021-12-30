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Россия и Беларусь проведут совместные военные учения в первом квартале 2022 года, заявил  президент РФ Владимир Путин.

«Как вы и предлагали, мы проведем учения в начале года, военные согласуют. В марте, феврале, не знаю, когда они решат», - сказал он на встрече с Александром Лукашенко.

Так Путин отреагировал на предложение Лукашенко не останавливать совместные учения и продолжать обучение белорусских военных работе с новыми образцами закупаемой в РФ техники.

«Процесс учений останавливать не надо. Я знаю, что вы и ваши военные рассматриваете мои предложения по учениям на территории Белоруссии. Хотелось бы, чтобы эти решения были приняты вами», - сказал Лукашенко.
ForUm

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