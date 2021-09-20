также в разделеОбщество
В Беларуси украинца приговорили к 3 годам за участие в протестах
В Украине стартовали международные учения Rapid Trident-2021
На Депропетровщине фермеры держали в трудовом рабстве 60 человек 5
Убил, потому что любил: Убийцу 19-летней львовскoй стyдeнтки признали невменяемым 6
Украина на 90% готова к старту отопительного сезона 10
СБУ заблокировала масштабный вывоз древесины за границу 12
Наев: РФ может в любой момент перейти к боевым действиям на юге Украины 10
В Крыму объявили результаты голосования на выборах в Госдуму 17
ВСК перенесла заседание посреди выступления Бурбы по делу вагнеровцев 25
Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 декабря 9
Поезда из Черновцов пустили в объезд из-за провала в районе карстовых пещер 26
В Украине ожидается первый снег 132
В Украине усилят карантин с 22 сентября 111
Минздрав: 98% госпитализированных с COVID-19 не были вакцинированы 16
СБУ задержала на Луганщине бывшего боевика 11
Задержан экс-чиновник МВД, подозреваемый в причастности к убийствам на Майдане 22
В Украине начали действовать новые карантинные нормы 1523
В Украине зафиксировано 2265 новых случаев COVID-19 46

В пятницу, 17 сентября 2021, на Херсонщине обнаружили бывшего военнослужащего Вооруженных сил Украины, который, будучи участником незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма», оказывал помощь военнослужащим РФ в осуществлении оккупации полуострова.

Под процессуальным руководством прокуратуры автономии указанному гражданину сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в непредусмотренных законом вооруженных формированиях). За совершение указанных уголовных правонарушений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Установлено, что подозреваемый в конце февраля 2014 добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование «Самооборона Крыма». В дальнейшем, в течение февраля-марта 2014 года, совместно с другими «самообороновцами», оказывал помощь вооруженным силам Российской Федерации во время захвата стратегических объектов международного аэропорта «Симферополь» и регионального структурного подразделения «Крымаэрорух». В частности, непосредственно участвовал в блокировании территории и взлетно-посадочной полосы аэропорта, для недопущения приземления самолетов, которые двигались в Крым с материковой части Украины.

Также, обладая соответствующими знаниями по управлению авиационными полетами, подозреваемый оказывал военнослужащим государства-оккупанта информацию по управлению системой навигации по перемещению воздушных судов над территорией полуострова, в том числе, помогал принимать и отправлять российские военные самолеты, которыми переправлялись военнослужащие РФ.

Таким образом, подозреваемый, перейдя на сторону врага, предоставил государству-оккупанту и его представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, а также принимал участие в деятельности незаконных вооруженных формированиях.

Херсонским городским судом Херсонской области удовлетворено ходатайство прокуратуры автономии и избрана подозреваемому мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 594 750 грн.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги