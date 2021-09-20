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В Киеве за минувшие сутки обнаружили 183 больных коронавирусом, четыре человека умерли. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«183 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Четыре человека умерли. Всего за период пандемии в Киеве 5339 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 230 262», - сообщил Кличко.

Заболели 96 женщин в возрасте от 21 до 83 лет, 74 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет. А также 4 девочки от 8 месяцев до 17 лет и 9 мальчиков от 8 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 32 больных коронавирусом. 82 госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 77 человек. В общем коронавирус преодолели 219 233 жителя столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе - 53, в Шевченковском - 33, и в Оболонском районе - 29 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, за сутки 19 сентября в Украине зафиксировано 2265 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19

 
ForUm

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