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Контрразведчики Службы безопасности Украины в Луганской области задержали боевика «ЛНР», который в 2014 году принимал участие в штурме и захвате административного здания управления СБУ в Луганской области, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Станицы Луганской в ​​апреле 2014 года присоединился к пророссийским вооруженных группировок. Вместе с другими боевиками он взламывал двери служебных помещений управления. По заданию главарей злоумышленник искал документы, участвовал в разграблении и уничтожении техники, а также других материальных ценностей, которые были в здании СБУ.

После штурма боевик дежурил на построенных террористами баррикадах и обеспечивал «пропускной режим» на входе в захваченное здание. Затем нес «службу» на блокпосту у Станицы Луганской, проверял документы граждан, которые пересекали мост через Северский Донец, их вещи и транспортные средства.

Из-за конфликта с другими боевиками и главарями группировки, он вернулся на подконтрольную украинской власти территорию и скрывался от украинских правоохранителей в разных населенных пунктах Луганщины.

Контрразведчики СБУ установили место его проживания и задержали в небольшом селе под поселком Белокуракино.

Боевику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. За участие в незаконных вооруженных формированиях санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
ForUm

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