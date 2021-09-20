В Перми неизвестный открыл стрельбу на территории государственного национального исследовательского университета, сообщает «Медуза».

Как рассказали свидетели произошедшего, они видели мужчину в военной форме, стрелявшего из автомата. В пресс-службе университета сообщили, что стрельбу вели из травматического оружия.

Источник «Интерфакса» в службе скорой помощи сообщает о погибших и пострадавших в результате стрельбы. Телеграм-канал «112» сообщил о пяти погибших и шести пострадавших. Baza пишет, что погибли четверо. Источники «Медузы» также сообщают о нескольких погибших. В самом вузе говорят о четырех пострадавших.

Телеканал РЕН опубликовал кадры, на которых видно, как люди выпрыгивают из окон второго этажа корпуса № 8.

По данным «112» и Baza, стрельбу открыл 18-летний Тимур Бекмансуров. Издание 59.ru нашло в соцсетях пост от человека, который, предположительно, открыл стрельбу в университете. Запись появилась незадолго до начала стрельбы. Ее автор просит не считать происходящее терактом.

В университете отменили занятия из-за случившегося.

Губернатор Пермского края заявил о «ликвидации» «одного из нападавших» на университет в Перми. Проверяется информация о возможных сообщниках нападавшего.

Как сообщили в Следственном комитете России, погибли 5 человек, 6 получили ранения. Подтвердилась информация о том, что нападавшего застрелили.