Генеральный директор Организации ООН по образованию и культуре (ЮНЕСКО) Одрэ Азуле выразила в субботу, 18 сентября, глубокую озабоченность в связи с решением захвативших власть в Афганистане талибов постепенно открыть средние школы только для мальчиков и их учителей-мужчин.

«В это критическое время необходимо обеспечить соблюдение права на образование для всех учащихся, особенно девочек. Не менее важно, чтобы всем учителям-женщинам было разрешено вернуться в школу для преподавания, обеспечивая безопасную и инклюзивную среду обучения для детей в Афганистане», - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ЮНЕСКО.

Если запрет, о котором талибы объявили накануне, будет сохранен, это станет серьезным нарушением основополагающего права девочек и женщин на образование, а также поставит под сомнение прогресс, достигнутый на всех уровнях системы образования Афганистана, отметили в ЮНЕСКО. По данным организации, уровень грамотности среди женщин почти удвоился с 17 до 30 процентов.

Особенно заметный прогресс был достигнут в области охвата девочек школьным образованием: число девочек, посещающих начальную школу, увеличилось почти с нуля в 2001 году до 2,5 млн в 2018 году. В 2021 году четыре из 10 учащихся начальных школ были девочками. Число девушек, получающих высшее образование, увеличилось примерно с 5000 в 2001 году до приблизительно 90 000 в 2018 году. Доля учителей-женщин увеличилась с 27 процентов в 2007 году до 36 процентов в 2018 году.

Накануне, 17 сентября, радикальное исламистское движение "Талибан" также объявило об упразднении министерства по делам женщин. На его базе будет возрождено министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока.