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Талибан закрыл в Афганистане Министерство по делам женщин. Вместо него создали «Министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока».

Как отмечает BBC, такое ведомство и ранее существовало в Афганистане — еще до прихода к власти талибов, однако расширилось во время их правления с 1996 по 2001 год. Министерство отвечало за развертывание так называемой полиции нравственности на улицах, чтобы обеспечить соблюдение строгого толкования шариата.

Министерство по делам женщин появилось в Афганистане в декабре 2001 года в результате вмешательства США, сообщает издание. С его помощью в стране пытались установить гендерное равенство в сфере образования, медицины и госуправления.

Правозащитные группы ранее критиковали «Министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока» за подавление инакомыслия, насильственное применение ограничений в отношении граждан, особенно женщин и девочек, а также распространение страха и недоверия в общинах.

«Его сотрудники избивали женщин, которые, по их мнению, были одеты „нескромно“ или находились на улице без мужчины-опекуна. Девушкам не разрешалось получать образование после начальной школы. Такие развлечения, как музыка и танцы, были запрещены, как и играть в шахматы или запускать воздушного змея. Время молитв строго соблюдалось, мужчин заставляли отращивать бороды, а стрижки в западном стиле не одобрялись», — говорится в материале.

Как сообщает BBC, все, кто нарушал правила, подвергались суровому наказанию — порка, избиение, ампутация конечностей и публичные казни были обычным делом.

Официальные лица Талибана заявили, что при новом правительстве женщинам будет разрешено учиться и работать в соответствии с исламским религиозным законом, как его трактуют талибы.
ForUm

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