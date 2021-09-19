Крымчанину Асану Ахтемову, арестованному в Крыму по подозрению в «совершении диверсии на газопроводе», усилили обвинения.
Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.
«К ранее предъявленному обвинению в „совершению диверсии“ добавили организованную группу лиц и приобретение, хранение взрывчатых веществ группой лиц», — говорится в сообщении.
Полозов отметил, что санкция по этим статьям предусматривает от 12 до 20 лет и от 10 до 15 лет лишения свободы.
Напомним, МИД Украины выразил протест из-за задержания Джеляля.
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