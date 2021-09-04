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Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило решительный протест из-за задержания в Крыму заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляля. Такие действия оккупантов считают наказанием за участие в Крымской платформе.

Об этом сообщает МИД.

"Рассматриваем этот карательный рейд против руководителей Меджлиса как наказание за участие в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа", - подчеркнули в МИД.

Кроме Джеляля, были задержаны еще четверо крымских татар: утром 3 сентября - Эльдар Одаманов, ночью 4 сентября - Азиз Ахметов, Асан Ахметов и Усеинов Шевкет.

Очередные репрессии Российской Федерации были направлены на запугивание представителей крымскотатарского народа и вытеснение его с временно оккупированного полуострова.

"Требуем от России немедленно освободить задержанных пять человек, а также всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины", - добавили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, представительство президента Украины в АР Крым также пв результате задержания Джеляла с участием в Крымской платформе.
ForUm

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