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Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, когда состоятся отставки в Кабинете министров. Об этом в пятницу, 17 сентября, он заявил в кулуарах программы "Свобода слова Савика Шустера".

«В правительстве будут изменения. Я уже неоднократно комментировал. Три-четыре позиции в правительстве будут изменены в ближайшее время, примерно в течение двух-трех недель», - сказал он.

В то же время Арахамия не рассказал, о каких именно министрах идет речь.

Напомним, глава депутатской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия назвал «чухней» обнародованный американским телеканалом CNN материал о якобы помощи ЦРУ США Украине в части организации операции по задержанию 33 боевиков ЧВК «Вагнер».
ForUm

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