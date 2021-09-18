Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, когда состоятся отставки в Кабинете министров. Об этом в пятницу, 17 сентября, он заявил в кулуарах программы "Свобода слова Савика Шустера".

«В правительстве будут изменения. Я уже неоднократно комментировал. Три-четыре позиции в правительстве будут изменены в ближайшее время, примерно в течение двух-трех недель», - сказал он.

В то же время Арахамия не рассказал, о каких именно министрах идет речь.

Напомним, глава депутатской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия назвал «чухней» обнародованный американским телеканалом CNN материал о якобы помощи ЦРУ США Украине в части организации операции по задержанию 33 боевиков ЧВК «Вагнер».