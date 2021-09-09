Глава депутатской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия назвал «чухней» обнародованный американским телеканалом CNN материал о якобы помощи ЦРУ США Украине в части организации операции по задержанию 33 боевиков ЧВК «Вагнер».

«Я тоже, когда увидел официальную реакцию от ФСБ, был шокирован, честно говоря. Я хотел спросить своего коллегу: позади меня (в зале пленарных заседаниях - ИФ) есть «Европейская солидарность», которая это так активно продвигала, я хотел спросить: они хоть консультировались перед этим с ФСБ или нет, когда они такие слухи начали распространять. Просто мне кажется, что это уже всем стало очевидным. А вы знаете, кто был руководителем режиссерской группы CNN? Человек, который руководит офисом CNN в Москве. Достаточно вам оснований считать, что это не фильм, а какая-то «чухня»?» - заявил Арахамия журналистам в кулуарах парламента, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, по крайней мере, два факта - что ФСБ РФ комментирует ситуацию, а руководитель режиссерской группы является руководителем офиса телеканала в Москве - выглядят подозрительно.

8 сентября на американском телеканале CNN был обнародован материал о якобы помощи ЦРУ США Украине в части организации операции по задержанию 33 боевиков ЧВК «Вагнер». По их данным, украинская сторона получила от США наличные деньги, техническую помощь и консультации ЦРУ во время организации операции.

При этом высокопоставленный американский чиновник заявил CNN, что эти утверждения «ложны».

В свою очередь советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что материале американского телеканала CNN стоит обращать внимание не на содержание, а на оперативную реакцию представителей ФСБ РФ.

Как сообщалось, 29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 члена ЧВК «Вагнер».

12 августа Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании «Вагнер».

Украинская сторона заявила, что эти лица принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных «вагнеровцев».

18 августа 2020 года ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК «Вагнер». По версии СМИ, они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где «вагнеровцев» должны были задержать.

СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

Информацию опровергли официальные органы. Так, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что поездка боевиков ЧВК Вагнера, в ходе которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность главы Офиса президента Андрея Ермака к срыву операции по захвату «вагнеровцев», назвав ее «идеей других стран».