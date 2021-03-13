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Патрульные полицейские оштрафовали главу фракции Слуга народа Давида Арахамию на 510 гривен за то, что он припарковался на пешеходном переходе.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По его словам, за это нарушение Арахамию привлекли к ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Административное постановление по ч. 3 ст. 122 КУоАП было составлено и оплачена на месте с помощью электронного терминала.

Сам Арахамия в эфире программы Свобода слова Савика Шустера извинился за свои действия.

«Я обычный человек. Я не пользуюсь услугами государственного водителя, которые мне положен, государственным авто. Я пользуюсь своим собственным авто и всегда сам за рулем. Как любой водитель могу иногда нарушать. Когда нарушаю я, конечно, плачу штрафы», — сказал он.

12 марта журналист Михаил Ткач сообщил, что глава фракции Слуга народа Давид Арахамия приехал к Офису президента и припарковал свой автомобиль на пешеходном переходе.
ForUm

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