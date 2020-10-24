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Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что нашел под колесом своего автомобиля небольшой сверток. По предварительным данным, это устройство слежения.

Об этом он написал в Facebook в субботу, 24 октября.

«Сегодня в 13:25 приехал на работу, сработал датчик давления шин, вышел из машины и осмотрел колёса, под задним правым колесом обнаружил небольшой свёрток. Вызвал полицию, работает бригада взрывотехников. По предварительным данным, устройство слежения», —   говорится в посте главы фракции.

Руководительница пресс-офиса Слуги народа Евгения Кравчук написала, что ранее, по словам Арахамии, за ним следили возле КВЦ Парковый.
ForUm

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