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Уровень заболеваемости коронавирусом превышен в 21 области. Кроме того, этот показатель за пределами нормы в Киеве.

Об этом сообщает Минздрав.

Норма показателя уровня заболеваемости составляет 75 на 100 тысяч жителей.

По состоянию на 18 сентября, она не превышена лишь в Закарпатской, Кировоградской и Николаевской областях.

При этом, самый высокий показатель в:

  • Черновицкой области (303 на 100 тысяч),
  • Луганской (286),
  • Тернопольской (194),
  • Киеве (150).
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