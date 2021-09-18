Уровень заболеваемости коронавирусом превышен в 21 области. Кроме того, этот показатель за пределами нормы в Киеве.
Об этом сообщает Минздрав.
Норма показателя уровня заболеваемости составляет 75 на 100 тысяч жителей.
По состоянию на 18 сентября, она не превышена лишь в Закарпатской, Кировоградской и Николаевской областях.
При этом, самый высокий показатель в:
- Черновицкой области (303 на 100 тысяч),
- Луганской (286),
- Тернопольской (194),
- Киеве (150).
За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6234 человек, зафиксировано 79 летальных случаев, 1763 пациента выздоровели. В общем сделали 72 474 теста на COVID-19.
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