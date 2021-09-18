За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6234 человек, зафиксировано 79 летальных случаев, 1763 пациента выздоровели. В общем сделали 72 474 теста на COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 18 сентября.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (761), Львовской (585), Днепропетровской (434), городе Киев (416) и Одесской (399) областях.

Показатели заболеваемости COVID-19 остаются на высоком уровне. Накануне коронавирусную болезнь диагностировали у 6624 человек, 16 сентября — у 5744.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 344 398 человек, из них 2 230 306 выздоровели, летальных случаев — 54 829.

Напомним, в ближайшее время четыре области могут из зеленой зоны сразу перейти в красную.