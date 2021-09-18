также в разделеОбщество
Флаг Украины отправится на Луну
Из ДР Конго вернулись 150 украинских миротворцев 9
Денисова: Минобороны задолжало военным 1,5 миллиарда гривен 7
17 сентября. Картина дня 15
Вступление в НАТО поддерживают 51% украинцев 12
СНБО решил увеличить бюджет сектора безопасности и обороны на 2022 год 9
Радуцкий: Четыре области могут из зеленой зоны сразу перейти в красную 40
В Украине смогут самостоятельно выявлять штаммы коронавируса 9
Четверть реанимационных коек в Украине заняты больными COVID-19 14
Жительница Львовщины просит суд увеличить налоги 85
СБУ ликвидировала ботоферму, работавшую на срыв вакцинации 13
Офис омбудсмена: Минобороны задолжало военным почти 1,5 миллиарда 30
Искали диверсантов: СБУ провела масштабные учения у границ с РФ 15
Минздрав разрешил комбинировать вакцины Moderna и Pfizer 30
Языковой омбудсмен: Переход на латиницу будет антиукраинским выбором 14
На Днепроперовщине разоблачили нелегальный водочный завод 18
Арестович допустил деоккупацию Донбасса в случае болезни Путина 23
Уровень заболеваемости коронавирусом превышен в Киеве и 20 регионах 34

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6234 человек, зафиксировано 79 летальных случаев, 1763 пациента выздоровели. В общем сделали 72 474 теста на COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 18 сентября.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (761), Львовской (585), Днепропетровской (434), городе Киев (416) и Одесской (399) областях.

Показатели заболеваемости COVID-19 остаются на высоком уровне. Накануне коронавирусную болезнь диагностировали у 6624 человек, 16 сентября — у 5744.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 344 398 человек, из них 2 230 306 выздоровели, летальных случаев — 54 829.

Напомним, в ближайшее время четыре области могут из зеленой зоны сразу перейти в красную.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3042 грн.
27
Теги