Совет национальной безопасности и обороны введет санкции против всех лиц, которые будут привлечены к проведению выборов в Государственную думу Российской Федерации на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В Конгрессе США предложили увеличить объем военной помощи Украине в оборонном бюджете на 2022 год до 300 млн долларов.

Возможный отказ от кириллицы в украинском правописании несет угрозы национальной безопасности Украины. А переход на латиницу является антиукраинским выбором. Об этом заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь.

Служба безопасности Украины провела масштабные тактико-специальные учения в Черниговской и Сумской областях. В мероприятиях было задействовано более 1,5 тыс. человек и более 100 единиц техники, в том числе беспилотные летательные аппараты,

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в Украине, который наблюдается в последние недели, был прогнозируемым.

Министерство обороны задолжало украинским военнослужащим 1 миллиард 465 миллионов 800 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена Украины.

В ближайшее время четыре области могут из зеленой зоны сразу перейти в красную. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Украина должна стать частью большого энергетического перехода, а не зацикливаться на российском газе и маршрутах его транспортировки. Надо говорить не о «Северном потоке-2», а об интеграции в европейскую энергосистему. Об этом заявил старший советник по энергетической безопасности Госдепа США Амос Хохштейн.

В связи со строительством магистральных газопроводов в обход Украины и вызовам в сфере энергетики, в частности реализацией проекта «Северный поток-2», который содержит прямые угрозы национальной безопасности и безопасности всего региона, президент Владимир Зеленский 16 сентября подписал распоряжение № 545/2021-рп, которым создал рабочую группу по наработке предложений по нейтрализации соответствующих рисков.

Министерство здравоохранения Украины разрешило комбинировать вакцины Moderna и Comirnaty/Pfizer-BioNTech

За сутки 16 сентября в Украине зафиксировано 6624 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

Президент Владимир Зеленский присвоил десятикратному чемпиону Паралимпиад Максиму Крипаку звание Героя Украины.