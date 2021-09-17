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Министерство обороны задолжало украинским военнослужащим 1 миллиард 465 миллионов 800 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена Украины, передает УНИАН.

В частности, 1 миллиард 271 миллион гривен составляет задолженность по выплатам денежной помощи на оздоровление.

«Также прекращено финансирование «боевых выплат» военнослужащим, которые выполняют задачи в зоне проведения операции Объединенных сил», - говорится в сообщении.

В связи с этим к уполномоченному Верховной Рады по правам человека поступают многочисленные обращения военнослужащих и членов их семей о нарушении конституционных прав.

Отмечается, что омбудсмен уже направил соответствующий запрос в адрес первого вице-премьера-министра экономики Украины Алексея Любченко, который является председателем Межведомственной рабочей группы по вопросам погашения задолженности по заработной плате.

«Ситуация с соблюдением прав военнослужащих Вооруженных сил Украины и членов их семей находится на личном контроле уполномоченного», - подытожили в ведомстве.

С 1 января 2021 года в Украине увеличивают выплаты военнослужащим. Одноразовый бонус военные будут получать после заключения первого контракта с ВСУ.

- лицам рядового состава - восемь прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года (2 270 грн) - в сумме 18 160 грн;

- лицам сержантского и старшинского состава девять прожиточных минимумов - 20 430 грн;

- лицам офицерского состава десять прожиточных минимумов - 22 700 грн.
ForUm

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