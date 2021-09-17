Министерство здравоохранения Украины разрешило комбинировать вакцины Moderna и Comirnaty/Pfizer-BioNTech, сообщает пресс-служба Минздрава.

«Минздрав Украины в июле одобрил рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики позволить комбинировать мРНК-вакцины. Если мРНК-вакцина того же производителя недоступна, для второй прививки можно использовать вакцину на платформе мРНК другого производителя», – говорится в сообщении.

Отмечается, что интервал между первой и второй дозами составит 28 дней.

«Комбинирование вакцин Moderna и Comirnaty/Pfizer-BioNTech является безопасным и эффективным», –подчеркнули в Минздраве.