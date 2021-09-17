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Украина должна стать частью большого энергетического перехода, а не зацикливаться на российском газе и маршрутах его транспортировки. Надо говорить не о «Северном потоке-2», а об интеграции в европейскую энергосистему. Об этом в интервью журналу НВ заявил старший советник по энергетической безопасности Госдепа США Амос Хохштейн.

«Давайте смотреть не узко на «Северный поток-2». Давайте смотреть на наше будущее, в котором мы не должны проснуться и понять, что Украина изолирована от современных энергетических систем мира и энергетической экономики только потому, что кто-то не понял, что пора модернизироваться. Сейчас именно тот момент, когда должен начаться большой энергетический переход, и Украина должна быть его частью», — сказал Хохштейн.

По его словам, президент Владимир Зеленский полностью это понимает, что подтвердили переговоры в Вашингтоне.

Хохштейн считает, что Украину усилит развитие атомной энергетики. «Интеграция Украины в единое энергетическое пространство Европы позволит сделать возобновляемую и ядерную энергию не такими дорогими. Я уже говорил, что хочу видеть Украину не страной, которая транспортирует молекулы, а страной, поставляющей электроны», — сказал дипломат.

«Речь идет о трансформации существующей корзины энергоресурсов, уход от угля и расширение источников возобновляемой и ядерной энергии. Нужно эффективно использовать залежи украинских энергетических месторождений, а не только говорить о СП-2 и газе из России. Почему не убрать это оружие? Почему не сказать, что российский газ не так уж и важен?» — добавил Хохштейн.

Напомним, в российском Газпроме заявили, что строительство скандального трубопровода «Северный поток-2» завершено.

 21 июля США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что власти США и ФРГ в соглашении по поводу «Северного потока-2» выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину.

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по «Северному потоку-2».
ForUm

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