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Президент Владимир Зеленский присвоил десятикратному чемпиону Паралимпиад Максиму Крипаку звание Героя Украины.

Об этом глава государства заявил во время встречи с паралимпийцами, сообщает «Украинская правда».

«В одном интервью Максим сказал, что его пример для подражания - это пример великого спортсмена Майкла Фелпса... Ты сказал, что хочешь стать лучше него ... Да не обидится на нас Фелпс, но ты точно лучше. Он - герой другого государства. Ты - наш герой и отныне - герой Украины», – отметил он.

Зеленский лично вручил награду Крипаку за достижения на Паралимпиаде в Токио.

Впервые в истории летних Паралимпиад самым титулованным спортсменом стал украинец. Количество медалей Крипака также позволило ему стать самым успешным паралимпийцем Украины в истории.

Крипак завоевал в Токио семь наград, из них - пять золотых.

 
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