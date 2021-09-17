В Конгрессе США предложили увеличить объем военной помощи Украине в оборонном бюджете на 2022 год до 300 млн долларов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова

«Благодарны конгрессменам и сенаторам за предложение увеличить размер безопасности помощи Украине до 300 млн. долл. в оборонном бюджете США на 2022 (NDAA FY2022). Очень надеемся, что выделение этой суммы будет согласовано и утверждено обеими палатами Конгресса США», – написал она.